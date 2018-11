'Pesquisa aberta' investiga tuberculose Um programa indiano para pesquisa em terapias de tuberculose apresentou os primeiros resultados na semana passada. O programa Open Source Drug Discovery (www.osdd.net) analisou o genoma do bacilo da doença para descobrir potenciais alvos de medicamentos e achou um bom candidato. A iniciativa utiliza uma abordagem parecida com a do software livre: os resultados da pesquisa são abertos para facilitar a cooperação internacional.