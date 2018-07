Pesquisa aponta falta de confiança na Câmara de SP Faltando uma semana para a volta do recesso parlamentar, os vereadores de São Paulo tem o desafio de levar credibilidade ao Legislativo paulistano. Pesquisa do Ibope encomendada pelo Movimento Nossa São Paulo revela que a Câmara Municipal é a instituição menos confiável para os moradores da cidade. O Ibope perguntou a 1.512 pessoas em novembro do ano passado, se confiavam ou não em 24 instituições da capital. Segundo os dados, só 32% dos entrevistados disseram confiar na Câmara. O resultado representa aumento de cinco pontos porcentuais em relação à pesquisa realizada em janeiro de 2008 (27%), mas o Legislativo continua na última posição no ranking. Para Gilberto de Palma, coordenador do grupo de trabalho do Movimento Nossa São Paulo que acompanha a Câmara, a pesquisa revela um ?descrédito generalizado? no Legislativo. Segundo ele, outro fator que empurra para baixo a credibilidade da instituição é a falta de conhecimento sobre o papel dos parlamentares. Para o recém-eleito vice-presidente da Casa, Dalton Silvano (PSDB), a pesquisa ?não reflete a realidade dos fatos.? Como prova, citou o alto índice de reeleição de vereadores nas eleições. As cinco instituições mais confiáveis foram: Bombeiros (93%), Correios (88%), Metrô (82%), Sabesp (77%) e Procon (76%). As menos confiáveis foram Prefeitura (50%), Poder Judiciário (44%), Ministério Público (42%), Tribunal de Contas (34%) e Câmara (32%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.