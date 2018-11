Pesquisa aponta índice elevado de sífilis em indígenas

A prevalência de HIV foi de 0,1% na população testada, baixa quando comparada ao índice da população geral do País (0,6%). Em gestantes indígenas, o porcentual de sífilis foi 1,03%, um pouco mais baixa que as taxas encontradas em gestantes que moram nos grandes centros urbanos (1,6%). Já a prevalência de HIV nesse grupo foi de 0,08%.

Até o momento foram testados 45.612 indígenas, com mais de dez anos, o que representa 54,7% da população indígena do Amazonas e de Roraima. No total, serão testados pelo projeto 83.311 indígenas dos dois Estados, pertencentes a 195 etnias.

A intenção da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) é levar os testes para outras comunidades indígenas do País ainda este ano, devido ao contato dos índios com os não índios. A primeira etapa do projeto termina em 30 julho. A mesma tecnologia de testes para sífilis deve ser utilizada para gestantes em todo o País, por meio do Rede Cegonha.