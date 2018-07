Pesquisa aponta ligeira vantagem de Romney entre católicos

Entre os católicos, 37 por cento aprovam o desempenho do presidente Barack Obama, e 48 por cento reprovam. A mesma pesquisa - feita pela internet junto a eleitores registrados, entre os dias 6 e 13 de fevereiro - mostrou que, entre os não-católicos, Obama tem 37 por cento de aprovação e 50 por cento de reprovação.

Outra coincidência: 25 por cento dos católicos acham que os EUA estão na direção correta, e 61 por cento acham que não. Entre os não-católicos, 24 por cento veem os EUA na direção certa, e 63 por cento dizem que o país vai na direção errada.

Tanto entre católicos quanto entre os não-católicos, há uma situação de empate técnico se o indicado do Partido Republicano para enfrentar Obama for Mitt Romney; entre os católicos, no entanto, Romney tem uma ligeira vantagem numérica em relação a Obama.

Entre os não-católicos, Obama lidera com 42 por cento das intenções de voto, contra 39 por cento de Romney. Entre os católicos, Romney sobe a 44 por cento, e Obama mantém os mesmos 42.

Na sexta-feira, num recuo em relação a uma decisão anterior, Obama determinou que os planos de saúde ofereçam gratuitamente métodos anticoncepcionais para funcionárias de empresas com afiliação religiosa - como hospitais e universidades católicas.

Pela regra anterior, as próprias empresas deveriam oferecer esse recurso, que viola a doutrina católica. Muitos líderes religiosos demonstraram insatisfação com a decisão inicial, que ameaçava indispor Obama junto ao importante eleitorado católico.

Romney e outros pré-candidatos republicanos usaram a polêmica para argumentar que a Casa Branca está em guerra contra as religiões.

A pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que 42 por cento dos católicos discordam da ideia de que universidades e hospitais ligados à Igreja deveriam oferecer métodos contraceptivos às funcionárias. Entre os não-católicos, só 33 por cento discordaram.

Para Chris Jackson, diretor de pesquisas da Ipsos Public Affairs, esses números mostram que Obama agiu de forma sensata ao revogar a medida. "Sair com uma vitória agora, ou pelo menos com um empate, é uma boa estratégia antes que isso se torne uma questão maior. As melhores chances dele para a reeleição sempre foram a economia e focar em melhoras na economia."

A margem de erro para a pesquisa é de 2,6 pontos percentuais entre os não-católicos, e de 5,2 pontos entre a amostra de eleitores católicos.

Para as questões específicas sobre a política de controle da natalidade, a margem de erro era de 3,4 e 6,7 pontos percentuais respectivamente.

A pesquisa ouviu 1.899 não-católicos e 484 católicos, mas as perguntas sobre contracepção foram dirigidas apenas a 1.136 não-católicos e a 287 católicos.