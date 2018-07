Pesquisa aponta problemas com crack em municípios Um panorama sobre a presença do crack e outras drogas no Brasil foi apresentado hoje pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Uma pesquisa elaborada com os gestores municipais por telefone soma dados de 4.430 cidades. Entre os gestores, 84,5% afirmaram que enfrentam problemas com a circulação de drogas em seu território. Na pesquisa divulgada há um ano, 98% dos pesquisados confirmaram a presença do crack.