Pesquisa aponta que 15% dos brasileiros são obesos

Os dados fazem parte da pesquisa anual Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que no ano passado entrevistou 54.339 adultos nas 27 capitais do País. A proporção de homens acima do peso passou de 47,2% em 2006 para 52,1% no ano passado. Já entre as mulheres, o crescimento foi de 38,5% para 44,3%.

De acordo com coordenadora de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, Deborah Malta, a obesidade é "um reflexo do baixo consumo de alimentos saudáveis como frutas, legumes e verduras e do uso em excesso de produtos industrializados com elevado teor de calorias, como gorduras e açúcares, além de baixos níveis de atividade física".