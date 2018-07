Pesquisa aponta que 68% engravidam sem planejamento Pesquisa realizada no Hospital do Servidor Público Estadual, ligado à Secretaria da Saúde, indica elevado índice de mulheres que engravidam sem qualquer planejamento. O estudo durou um ano, período no qual foram entrevistadas 344 parturientes.O levantamento mostrou que 68% das entrevistadas não planejaram sua gravidez. De acordo com Eliza Yoshiko Kochi Silva, ginecologista e autora da pesquisa apresentada como dissertação de mestrado, os números comprovam que apesar de toda a informação disponível, as mulheres não se previnem quanto ao sexo. Mais grave ainda é o fato de que muitas delas não estão preparadas para a maternidade e as mudanças dela decorrentes. Outro dado da pesquisa que chamou atenção na pesquisa foi o bom nível socioeconômico das entrevistadas. Mais de 90% delas tinham tempo de estudo superior a oito anos e renda maior que meio salário mínimo. "Esse indicador revela a importância de se adotar medidas de conscientização sobre planejamento familiar", afirma Eliza. A Secretaria da Saúde coloca à disposição da população, gratuitamente, pílulas anticoncepcionais e a pílula do dia seguinte na rede pública. Na capital, os medicamentos estão desde agosto na rede de farmácias Dose Certa, localizadas em estações de Metrô, trens e terminais de ônibus. Para retirar o medicamento é preciso ter receita médica de qualquer unidade pública de saúde.