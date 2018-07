Pesquisa com célula-tronco deve ter R$ 9 mi do BNDES

As pesquisas nacionais com células-tronco poderão ganhar um reforço de R$ 9 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com isso, o valor do financiamento para a formação de uma Rede Nacional de Terapia Celular (RNTC) e a construção de seis centros de pesquisa poderá chegar a R$ 30 milhões. Veja também: Descoberta forma mais segura de criar células-tronco Entenda o uso das células-tronco Cientistas transformam células humanas em células-tronco Decisão do STF pode ajudar pesquisas, diz geneticista O anúncio foi feito na quarta-feira, 2, pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães, um dia depois da notícia de que pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) produziram a primeira linhagem brasileira de células-tronco de embriões humanos. A RNTC deve se concretizar ainda neste ano com a seleção de pesquisas apoiadas por dois editais públicos. Cerca de R$ 11 milhões serão reservados para pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias. Ao BNDES caberá a participação na construção de três dos seis centros de pesquisa. "Estamos conversando com o BNDES para que ele examine a possibilidade de participar da construção desses centros", disse Guimarães. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.