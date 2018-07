PESQUISA-Corrida à Casa Branca está indefinida em 4 Estados cruciais

Obama mantém uma vantagem de 4 pontos em Ohio e uma liderança mais tímida em Virgínia e Colorado, enquanto Romney liderava por 1 ponto percentual na Flórida, mostrou a pesquisa.

Em Ohio, talvez o Estado mais estratégico, Obama tinha o apoio de 50 por cento dos prováveis eleitores, enquanto Romney estava com 46 por cento. No domingo, Obama estava à frente com 48 por cento, contra 44 por cento de Romney.

Na Virgínia, Obama tinha uma vantagem menor, de 48 por cento, em relação a Romney, com 46 por cento, entre os prováveis eleitores.

No Colorado, Obama também estava com 48 por cento, um ponto à frente de Romney.

Romney lidera na Flórida, onde 48 por cento dos prováveis eleitores declararam voto no republicano e 47 por cento apoiaram o democrata Obama.

(Reportagem de Alina Selyukh)