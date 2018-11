Pesquisa de TV paga revela perfil dicotômico de famílias

A principal revelação é a de que as famílias desenvolveram um perfil dicotômico, dividido entre o controle que é imposto às crianças fora de casa e a autonomia que têm no lar. Foram entrevistados 1.450 pais com filhos até 10 anos que têm acesso à TV por assinatura.

O trabalho constatou que as crianças passam mais tempo em atividades extracurriculares ou em casa (aumento de 20% em relação aos pais) e há o aumento do uso de videogames, DVDs e TV, que continua sendo a primeira opção de entretenimento em casa para 77% das crianças. Desse modo, ficam explicados fatos como os de que 88% dos pais brincavam na rua, contra 14% das crianças de hoje; 33% dos pais recebiam mesada, enquanto só 17% das crianças atualmente lidam com seu dinheiro; e 77% dos pais andavam a pé, contra 8% das crianças de hoje.

Assim, com maior permanência em casa, aumenta também o poder de decisão das crianças junto aos pais que, por sua vez, diminuem a rigidez com que tratam as crianças. A pesquisa apontou também que os pais atuais se consideram mais carinhosos e mais amigos que seus pais foram com eles.