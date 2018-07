Pesquisa de vacina contra aids retrocede Uma vacina contra aids que havia obtido resultados preliminares promissores na Tailândia tem efeito apenas temporário, segundo relatório divulgado ontem. Após um ano de imunização, ela perde sua eficácia, afirmou Nelson Michael, do Instituto Walter Reed de Pesquisas do Exército dos EUA, que participou do teste clínico.