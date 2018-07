Pesquisa descobre que vírus causa aids em chimpanzés O vírus SIV - que infecta macacos e é ?parente? do HIV - causa uma síndrome parecida com a aids em chimpanzés. Foi o que mostrou uma pesquisa publicada hoje na revista Nature. A descoberta contraria o consenso de que o SIV não prejudicaria seus hospedeiros naturais. Primatas africanos como o mangabei fuligento e o macaco-verde não desenvolvem a doença quando infectados pelo vírus. O processo evolutivo trouxe resistência a estas espécies. Até agora, acreditava-se que outros símios também conviveriam bem com o SIV. O trabalho da Nature revela que o microrganismo destrói as defesas naturais de chimpanzés de um modo muito semelhante ao HIV em humanos.