Pesquisa destaca atraso no ensino

Entre os alunos mais pobres das redes públicas de São Paulo, 40,24% chegaram ao 9.º ano sem saber o que foi ensinado em matemática no 5.º. Esse porcentual é de 22,43% em português.

Os dados fazem parte de uma pesquisa apresentada ontem, durante o Seminário Líderes em Gestão Escolar, organizado pela Fundação Lemann. São recortes da Prova Brasil 2009 e levam em conta o desempenho na avaliação (de português e matemática) e as respostas dadas nos questionários socioeconômicos que acompanham a prova. São consideradas apenas escolas públicas.

No caso da rede estadual paulista, as taxas são ainda maiores do que a média: 20,39% dos alunos com maior poder aquisitivo do 9.º ano não aprenderam nem os conteúdos de português do 5.º. Em matemática, esse porcentual sobe para 32,33%. "Os números são chocantes e refletem problemas que a rede pública de ensino tem", afirma a pesquisadora em educação Paula Louzano, coautora da pesquisa, realizada com Ernesto Martins Faria, da Fundação Lemann.

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que desconhece a pesquisa. Já o governo estadual afirma que seus indicadores de desempenho superaram as metas do Ministério da Educação (MEC) para todos os níveis de ensino em 2007 e em 2009.