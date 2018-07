PESQUISA-Disputa continua acirrada a uma semana da eleição nos EUA

Obama está numericamente à frente de Romney entre os prováveis eleitores, com 47 por cento, contra 46 por cento de seu rival, afirmou a pesquisa. Os números permanecem estáveis em relação a terça-feira e nenhum candidato abriu grande vantagem desde o início de outubro.

Outras pesquisas suspenderam os trabalhos devido à passagem da tempestade Sandy, que deixou milhões de consumidores sem energia elétrica na Costa Leste, mas a pesquisadora do Ipsos, Julia Clark, disse que viu poucos sinais do impacto do desastre.

"Nossos números não estão tão estranhos", disse Clark. "Ainda estamos conduzindo entrevistas naquelas áreas."

Cerca de 24 por centos dos entrevistados disseram que já haviam votado, reforçando a evidência de que a votação antecipada terá um papel mais importante do que nunca na eleição de 6 de novembro. Entre os que não votaram ainda, um quarto disse que planejava fazê-lo antes do dia eleitoral.

Entre os 1.660 que disseram já terem votado, Obama liderou com 53 por cento, contra 41 por cento de Romney.

Embora a corrida presidencial permaneça apertada, 52 por cento esperam que Obama vença. Apenas 30 por cento consideraram uma vitória de Romney, refletindo a visão de especialistas que afirmam que Obama detém uma vantagem na batalha Estado a Estado, o que determinará o controle da Casa Branca.

A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para prováveis eleitores e de 3 pontos para todos os eleitores registrados.