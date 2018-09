Pesquisa diz que 47% dos brasileiros estão fora do peso

A pesquisa aponta que 51% dos homens e 42,3% das mulheres têm excesso de peso. Sedentarismo, alimentação e fatores genéticos são apontados como os responsáveis pelos quilos a mais dos brasileiros. Entre os homens, o excesso de peso é mais comum entre 55 e 64 anos (59,6%). Na população feminina, o índice mais que dobra na faixa etária dos 45 aos 54 anos (52,9%) em relação à faixa 18-24 anos (24,9%).

Quanto à obesidade, o porcentual quase triplica entre os homens do grupo etário de 18 a 24 anos (7,7%) para 55 a 64 anos (19,9%). Entre as mulheres, esse índice aumenta mais de três vezes na comparação das duas faixas etárias: de 6,2% para 21,3%.

A coordenadora de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Deborah Malta, analisa que o expressivo crescimento no número de pessoas com excesso de peso e obesas, em um curto período, é uma tendência mundial. "O Brasil não está isolado nessas estimativas. É mais um reflexo da queda no consumo de alimentos saudáveis e a substituição deles por produtos industrializados e refeições pré-prontas", comentou.

Fumantes

A pesquisa Vigitel também apurou que o porcentual de fumantes caiu de 16,2% para 15,5% em quatro anos. Em 1989, o índice era de 33%. O Ministério da Saúde avalia que medidas restritivas, como a proibição da publicidade de tabaco e inclusão de advertências sobre os malefícios do fumo nos maços de cigarro, foram determinantes para a queda.