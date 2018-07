Pesquisa diz que comércio perdeu R$ 15 bi com atos Levantamento do professor de Varejo Daniel Plá, da Fundação Getulio Vargas (FGV), aponta que o comércio de todo o País perdeu R$ 15 bilhões desde o início dos protestos, em junho. Esse valor corresponde ao que não foi vendido no período. Deixaram de ser arrecadados R$ 4,5 bilhões em tributos federais, estaduais e municipais. Os dados dizem respeito às compras por impulso, sob emoção. "É a compra não planejada, que afeta, principalmente, bares e restaurantes. A compra planejada, de uma geladeira ou de uma televisão, não entra nesse cálculo porque pode ser feita em outro momento", afirma.