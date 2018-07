Pesquisa é contínua

A Pnad foi implantada em 1967, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Na versão de 2011, o IBGE mudou a faixa etária da população ativa. Pela primeira vez, a população considerada em idade economicamente ativa passou de 10 anos ou mais para 15 anos ou mais.

Segundo os técnicos do IBGE, a mudança não interfere nos resultados, porque crianças com idades entre 10 e 14 anos não têm grande representatividade na força de trabalho do País. "A mudança é para adequar aos (a pesquisa) padrões internacionais", explicou Cimar Azeredo, gerente da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.

A Pnad 2011 foi a penúltima edição divulgada no formato atual. A Pnad 2012 já está em campo e terá os resultados conhecidos em setembro do ano que vem. Em 2013, o IBGE deixará de apurar a versão tradicional - e a pesquisa será substituída pela Pnad contínua, que já coleta informações desde outubro de 2011. O novo formato terá divulgações completas trimestralmente e mais enxutas a cada mês, com os dados relativos apenas à desocupação.

A intenção é dar mais abrangência territorial aos dados do emprego e tornar mais dinâmica a divulgação das informações levantadas pela pesquisa.

"A grande crítica que a gente tinha com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) era ela não ser nacional. E a maior crítica com a Pnad é que ela não tinha divulgações periódicas", afirmou Azeredo.

A PME no formato em que é divulgada atualmente abrange apenas seis regiões metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.