Pesquisa elege Victoria Beckham como 'celebridade com pés mais feios'

A cantora Victoria Beckham, casada com o astro do futebol David Beckham, foi apontada em uma pesquisa na Grã-Bretanha como "a celebridade com os pés mais feios do país".

A integrante do grupo Spice Girls, conhecida por seu joanete, foi "eleita" por cerca de 700 pessoas, das mil que responderam à pesquisa encomendada por de uma fabricante de calçados.

A segunda colocada, a ex-primeira dama britânica Sarah Brown, ficou em segundo lugar com 11% dos votos, depois de recentemente ter sido obrigada a exibir involuntariamente seus pés descalços durante uma visita a um templo hindu em Londres.

O levantamento é parte de uma campanha da empresa Dr. Scholls, fabricantes de produtos de cuidado com os pés.

"Tomamos as medidas dos pés da nação e encontramos um monte de dor e sofrimento", resumiu o diretor de Marketing da empresa, Mark Critchley.

A julgar pela pesquisa, Victoria Beckham e Sarah Brown não precisam se sentir como peixes fora d'água: metade dos entrevistados se disse insatisfeita com seus próprios pés.

Porém, nesse tema, indicou o levantamento, a saúde vem depois da vaidade: metade dos entrevistados admitiu já ter comprado um par de sapatos desconfortáveis só porque eram mais bonitos.

Cobiça

A pesquisa revelou que os sapatos são objeto de cobiça para muitos britânicos e britânicas.

Uma em cada três mulheres disse que preferiria comprar um bom par de sapatos que comida para abastecer a despensa. Entre os homens, essa relação é de um a cada oito.

Entre as mulheres, 7% das entrevistadas admitiram adorar tanto seus sapatos que até já teriam chegado a dormir com eles calçados nos pés.

Por sua vez, 13% dos homens admitiram já ter usado salto alto entre as quatro paredes.

No quesito sensualidade, quatro entre cinco mulheres dizem se sentir mais desejadas quando usam salto alto.

Entretanto, apenas as 2% mais corajosas se disseram dispostas a se aventurar sobre saltos com 10 cm ou mais.