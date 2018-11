Pesquisa eleitoral em Portugal aponta vitória da oposição

A pesquisa publicada pelo jornal de negócios Diário Econômico deu ao partido de centro-direita 39,7 por cento das intenções de voto enquanto o Partido Socialista, atualmente na situação, ficou com 33,4 por cento, em queda perante aos 36,1 por cento que tinham na última pesquisa, enquanto o PSD tinha 35,3 por cento.

Uma vitória do PSD, que poderia atingir maioria numa aliança com o partido de direita CDS, pode diminuir as preocupações relacionadas com a capacidade de Portugal de criar medidas de austeridade exigidas no pacote de resgate financeiro de 78 bilhões de euros (112.3 bilhões de dólares) feito pela União Européia e pelo Fundo Monetário Internacional.

O CDS teve 9 por cento de apoio na pesquisa.

Os resultados parecem indicar que os socialistas, que governam interinamente, sofreram depois de apresentarem os detalhes do plano de resgate na última semana, que incluem pesados cortes de custos, reformas no mercado de trabalho e aumento de impostos.

Portugal teve que buscar um plano de resgate financeiro depois que o governo socialista entrou em colapso em março, o que elevou muito as taxas para tomada de empréstimo pelo país. O PSD informou que também apoia os termos do plano.

A pesquisa feita pela Marktest foi realizada nos dias 9 a 10 de maio. Entrevistou 805 pessoas e tem uma margem de erro de 3,45 por cento.