Pesquisa em 4 países condena aborto

Pesquisa em quatro países da América Latina, realizada pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e divulgada em Santiago, no Chile, mostra que 72,7% dos cidadãos brasileiros se opõem à legalização do aborto. Cerca de 1,2 mil pessoas foram ouvidas, e nos demais países seus habitantes também se mostraram contrários à legalização: Nicarágua (81,6%), México (70,8%) e Chile (66,2%). No entanto, a maioria concorda que se revisem as leis sobre o aborto: 94,4% no Chile, 94,2% na Nicarágua, 87,8% no Brasil e 82,8% no México.