Pesquisa em Pernambuco reduz carga viral do HIV Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) iniciam, no final de 2010, testes com cem pessoas infectadas com o vírus HIV, causador da aids, na busca por uma vacina terapêutica. O objetivo é confirmar os resultados obtidos em um universo menor, de 18 pessoas, que foram divulgados ontem, no Recife. Diferentemente da vacina preventiva, que busca evitar a doença, a vacina terapêutica é indicada para infectados do vírus que ainda não a desenvolveram.