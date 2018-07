PESQUISA-Frase de Romney sobre os '47%' abalou imagem dele

O episódio fez com que 43 por cento dos eleitores registrados passassem a ver Romney de forma menos positiva, e 59 por cento disseram que Romney foi injusto na sua descrição da base eleitoral de Obama.

Num vídeo gravado secretamente em maio num evento privado de arrecadação, Romney diz que 47 por cento dos norte-americanos vão votar de qualquer maneira em Obama porque se consideram vítimas do sistema e dependem excessivamente da ajuda governamental. Na gravação, divulgada pelo site da revista esquerdista Mother Jones, o candidato diz que os norte-americanos mais pobres deveriam "cuidar das suas vidas".

O incidente contribui para a imagem que os democratas tentam traçar de Romney como um político elitista e alheio aos problemas dos norte-americanos comuns.

Julia Clark, especialista em pesquisas do Ipsos, disse que o incidente gera um problema para a imagem do republicano, mas minimizou seu impacto. "Esse tipo de questão, uma gafe ou um comentário indiscreto de um candidato, tem um efeito sobre a imagem do candidato, mas não é o tipo de coisa que decide como as pessoas votam no dia da eleição".

A pesquisa de quarta-feira com amostra rotativa (atualizada ao longo de quatro dias) mostra Obama com 48 por cento das intenções de voto, contra 43 por cento de Romney. No levantamento concluído na véspera, a vantagem dele era um ponto percentual menor.

Para 73 por cento dos entrevistados, o fato de a declaração de Romney ter sido feita a portas fechadas para o seus apoiadores é irrelevante, e 67 por cento disseram se identificar mais com o grupo que Romney descrevia - e que, ironicamente, ele estimou em "apenas" 47 por cento do eleitorado.

Por outro lado, sob um aspecto mais positivo para o republicano, 41 por cento dos entrevistados disseram que o candidato estava abordando uma questão pertinente acerca do governo.

A pesquisa colheu a opinião de 1.197 eleitores inclinados a votar e de 869 eleitores registrados. O intervalo de credibilidade da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais para os prováveis eleitores, e 3,8 por cento para a amostra ouvida sobre o vídeo.