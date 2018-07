Pesquisa indica partidos pró-europeus com grande vitória eleitoral na Ucrânia Os partidos pró-europeus, tendo à frente um grupo de partidários do presidente Petro Poroshenko, venceram por esmagadora maioria as eleições parlamentares da Ucrânia, neste domingo, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna, o que lhe confere um mandado para encerrar o conflito separatista no leste do país e prosseguir com as reformas democráticas.