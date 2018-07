Pesquisa indica que neandertais comiam plantas

O diretor da escavação, Michael Walker, apresentou ontem, na cidade de Torre Pacheco, onde se encontra a jazida, diversas evidências achadas durante as escavações. Foram encontrados rastros de fitólitos (pequenos elementos minerais que só existem em plantas) nos dentes dos crânios descobertos, o que demonstra que os neandertais comiam plantas, possivelmente sementes de gramíneas.

Antropólogos e arqueólogos de diversos lugares do mundo trabalham na escavação. No local, também foram encontrados restos de ossos de animais com sinais de alteração por combustão, o que deixa evidente que o fogo era utilizado para alimentação ou aquecimento.

Os restos arqueológicos foram descobertos em 1991. Porém, somente a partir de 2005 restos humanos começaram a ser encontrados. Até 2010, foram descobertos mais de 300 restos humanos, incluindo crânio e mandíbulas, que constituem o mais importante conjunto de restos fósseis da espécie Homo neanderthalensis. / EFE