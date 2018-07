PESQUISA-Liderança de Obama sobre McCain cai de 6 para 4 pontos O democrata Barack Obama tem vantagem de 4 pontos percentuais sobre o republicano John McCain na disputa presidencial norte-americana, segundo pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada na segunda-feira. Obama tem 48 por cento da preferência dos prováveis eleitores, contra 44 por cento de McCain, queda de 2 pontos percentuais na comparação com o levantamento divulgado no domingo. A margem de erro da pesquisa, que ouviu 1.207 prováveis eleitores, é de 2,8 pontos percentuais. O especialista em pesquisas John Zogby disse que os resultados desta segunda-feira, que mostraram Obama perdendo 1 ponto e McCain avançando também 1 ponto, é uma indicação de que a disputa segue acirrada nas últimas semanas antes da eleição de 4 de novembro. "Um dia não marca uma tendência, mas talvez McCain tenha parado de sangrar --e havia sangramento", disse ele. Obama vinha consolidando sua liderança nas últimas semanas, com a crise financeira ganhando as manchetes e as atenções do eleitorado se voltando para a economia. A liderança de 6 pontos de Obama na pesquisa divulgada no domingo é a maior desde o início desses levantamentos diários em 7 de outubro. Zogby disse que, embora Obama ainda tenha 17 pontos percentuais de vantagem entre os independentes, esse número representa uma queda se comparado aos 21 pontos de vantagem no domingo, o que mostra que alguns independentes ainda podem ser convencidos a mudar de opinião. "Se virmos essa liderança cair novamente amanhã, talvez estejamos numa disputa apertada", disse. Mas o especialista acrescentou que Obama ainda tem 9 pontos de vantagem entre as mulheres, parcela crucial do eleitorado dos EUA, e McCain vem tendo desempenho abaixo da média entre grupos que tradicionalmente apóiam os republicanos, caso dos eleitores idosos e ricos. Os dois candidatos terão um confronto direto na quarta-feira, quando farão o terceiro e último debate entre os candidatos à Presidência dos EUA.