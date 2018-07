Pesquisa mostra empate entre conservadores e trabalhistas no Reino Unido

Uma pesquisa do jornal Opinium/Observer colocou os conservadores em queda de 1 ponto percentual, com 33 por cento, nível do Partido Trabalhista, cujo percentual não mudou, com o Partido para a Independência do Reino Unido (UKIP), anti-União Europeia, em terceiro, em alta de 1 ponto percentual, para 14 por cento.

As eleições de 7 de maio devem ser as mais disputadas no Reino Unido em décadas, em parte porque partidos menores como o UKIP e o Partido Verde estão tendo melhor desempenho nas pesquisas do que anteriormente.

(Por Michael Holden)