Pesquisa mostra equilíbrio entre 3 candidatos em Salvador

A pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Salvador (BA), divulgada neste sábado, 4, pelo instituto Vox Populi, mostrou, mais uma vez, que o quadro eleitoral na capital baiana está indefinido. Veja também: Cobertura completa das eleições 2008 As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições Calendário eleitoral De acordo com o levantamento, que tem margem de erro de 3,5%, ACM Neto (DEM) está na liderança, com 26% dos votos, seguido por Walter Pinheiro (PT), com 23%, pelo atual prefeito João Henrique Carneiro (PMDB), com 19%, e por Antonio Imbassahy (PSDB), com 14%. Hilton Coelho, do PSOL, vem em quinto, com 2%. Os resultados contrastam com a pesquisa Datafolha, divulgada na quarta-feira, que dava a liderança para Carneiro, com 25%, seguido por Neto, com 24%, por Pinheiro, com 22% e por Imbassahy, com 14%. Segundo o instituto, Coelho tinha 4% das intenções e a margem de erro é de 3%. "Não se pode dizer que haja favoritos porque há três candidatos que estão muito próximos. Qualquer arranjo pode acontecer para o segundo turno", afirmou o cientista político João Francisco Meira, diretor do Vox Populi. Dentre os 800 eleitores entrevistados, 33% admitiram que podem mudar o seu voto para prefeito, 63% disseram que não mudarão e 4 por cento não sabem ou não responderam. Para o Vox Populi, estes índices reforçam a indefinição do processo eleitoral na cidade. ACM Neto A pesquisa mediu também a rejeição aos candidatos. ACM Neto apresentou o maior o índice, com 27% dos entrevistados afirmando não votar nele de jeito nenhum. No início da campanha, seu índice de rejeição era de 18%. João Henrique é o segundo mais rejeitado. Em agosto, 27% de eleitores não votariam nele. Esse número caiu para 20% no levantamento mais recente. Três meses atrás, João era o recordista, com 36% de rejeição. Dentre os três candidatos que lideram a pesquisa, Walter Pinheiro é o que aparece com a menor rejeição. Apenas 9% disseram não votar de jeito nenhum nele. Subiu três pontos em relação ao início da corrida eleitoral. Segundo Turno O instituto Vox Populi simulou os possíveis cenários para um segundo turno, em que também permanece a situação de equilíbrio. Numa eventual disputa entre ACM Neto (DEM) e Walter Pinheiro (PT), o democrata obtém 43% das intenções de voto e o petista alcança 42%. Na disputa entre ACM Neto e João Henrique (PMDB), o primeiro conseguiria 43% e o atual prefeito 39 por cento. Uma disputa entre Walter Pinheiro e João Henrique teria o petista com 42% e o peemedebista com 38%. Se o segundo turno for disputado entre ACM Neto e Antônio Imbassahy (PSDB), o democrata teria 41% contra 35% do tucano. Já entre Pinheiro e Imbassahy, o petista teria 44% contra 37% do ex-prefeito. Na disputa entre Imbassahy e João Henrique, o tucano obteria 44% e o atual prefeito 38%. (Com Reuters)