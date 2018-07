Pesquisa mostra que 93% desaprovam os serviços de saúde

O trabalho mostra ainda que 67% consideraram difícil ou muito difícil o acesso a cirurgias e 56% a procedimentos específicos e consultas com médicos no SUS.

Em nota, o Ministério da Saúde avalia que a pesquisa retrata desafios do sistema, mas retrata avanços do sistema. Como exemplo, a pasta afirma que 84% tiveram acesso aos serviços avaliados. Na nota, a pasta diz lamentar o que considera " interpretação tendenciosa e parcial dos dados e o esforço do CFM na tentativa de desconstrução do SUS".