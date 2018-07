Pesquisa mostra que impactos já são reais Uma revisão de artigos do Programa LBA na Amazônia mostrou que os efeitos do aquecimento global interagem com as mudança de uso da terra, a exploração madeireira e as queimadas, aumentando a vulnerabilidade dos ecossistemas amazônicos. O estudo foi publicado ontem, na Nature. /JOSÉ MARIA TOMAZELA, DENISE CHRISPIM e KARINA NINNI