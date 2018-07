Pesquisa mostra que Lacerda venceria no 1º turno em BH O candidato do PSB à prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, tem 45 por cento das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada neste sábado. O resultado representa uma subida de três pontos percentuais em relação ao levantamento divulgado no último dia 15. Já o candidato Leonardo Quintão (PMDB) apresentou subida de nove pontos em relação à mesma pesquisa e saltou de 11 para 20 por cento. Como o conjunto de eleitores indecisos, mais os que prometem votar em branco ou nulo somam 17%, Lacerda teria 54,2% dos votos válidos - pela primeira vez, acima da margem de erro para vencer no primeiro turno. A candidata Jô Moraes (PCdoB) vem em terceiro com 13 por cento das intenções de voto, um ponto percentual a mais que na última pesquisa. Em quarto se mantém o candidato Sérgio Miranda (PDT), que passou de 1 para 3 por cento, seguido por Gustavo Valadares (DEM), que caiu de 2 para 1 por cento. Vanessa Portugal (PSTU) e Jorge Periquito (PRTB) têm 1 por cento do eleitorado e outros dois candidatos não atingiram 1 por cento. O Ibope também simulou cenários para um possível segundo turno. Em um deles, Lacerda venceria com 49 por cento dos votos, 23 pontos percentuais à frente de Leonardo Quintão, citado por 26 por cento do eleitorado. Já contra a candidata Jô Moraes, o socialista teve 52 por cento da preferência do eleitorado, contra 21 por cento da adversária. Outro cenário seria um segundo turno entre Jô e Quintão. Neste caso, segundo o Ibope, a comunista teria 25 por cento das intenções de voto, enquanto o candidato do PMDB ficaria com 37 por cento. A pesquisa, realizada entre os dias 22 e 24 de setembro, ouviu 1.106 eleitores na capital mineira. Pelo levantamento, 6 por cento do eleitorado votaria branco ou nulo caso as eleições fossem hoje, enquanto 11 por cento não sabem ou não opinaram. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Texto corrigido às 16h27