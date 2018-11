Pesquisa mostra que reciclagem emprega crianças

?O fato de a maioria exercer uma atividade tão insalubre quanto catar lixo e de começar tão jovens nos surpreendeu?, diz a responsável pela pesquisa, Vera Masagão Ribeiro, coordenadora de programas da ONG Ação Educativa. Os irmãos M.L., de 11 anos, A.L., de 13, e M.L., de 14, não conheceram infância sem trabalho. A mãe morreu, em 1999, e eles foram morar com a avó, aposentada por invalidez e com renda mensal de um salário mínimo. Sem alternativa, os três foram para a rua trabalhar como catadores. ?O juizado de menores vivia vindo aqui, mas o que eles queriam que eu fizesse??, diz a avó A.M.S, de 57 anos. ?Eu não tenho como sustentá-los.? Ela recebe R$ 120 do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Já era previsto que o trabalho infantil fosse apontado pelo levantamento, mas os pesquisadores não esperavam índice tão alto: 67%. A legislação brasileira proíbe o trabalho a menores de 14 anos. Jovem entre 14 e 16 anos pode trabalhar como aprendiz; entre 16 e 18 anos o trabalho é permitido, mas são vetadas atividades insalubres e degradantes - revirar o lixo nas ruas está entre elas. Vera defende a formalização do trabalho de catadores pelos municípios. ?Quanto mais formal a atividade, menos chance terá de empregar mão de obra infantil?, diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.