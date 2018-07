Pesquisa no Rio capta diferença entre aluno em favela do tráfico e de milícia Uma pesquisa feita em escolas municipais do Rio situadas em áreas ocupadas por favelas detectou diferença no comportamento dos alunos de acordo com o tipo de poder paralelo que as controla. Nas favelas dominadas por milícias, os alunos são mais disciplinados, mas também mais passivos. Nas controladas pelo tráfico, há mais casos de indisciplina, mas os alunos são mais ambiciosos.