PESQUISA-Obama ainda supera Romney nos EUA apesar de debate fraco O bom desempenho de Mitt Romney no debate eleitoral desta semana pouco serviu para convencer mais eleitores de que ele os entende ou que é uma "boa pessoa", embora tenha diminuído a vantagem do presidente Barack Obama, de acordo com resultados de uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgados neste sábado.