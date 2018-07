PESQUISA-Obama e Romney estão empatados na eleição presidencial dos EUA

A pesquisa diária online com prováveis eleitores mostrou Obama e Romney empatados com 46 por cento da preferência do eleitorado cada, no dia do último debate da campanha nesta segunda à noite.

Romney estava com 1 ponto percentual de desvantagem na pesquisa passada, divulgada no sábado. Os dois candidatos estão separados por menos de 3 pontos desde o final do primeiro debate da campanha, no dia 3 de outubro.

"Os números de hoje enfatizam o fato de que a corrida está muito apertada. Entramos no debate final com os candidatos literalmente cabeça a cabeça", disse a pesquisadora do Ipsos Julia Clark.

No entanto, Obama ainda tem uma vantagem considerável nos Estados politicamente divididos que vão determinar o resultado da eleição. O Ipsos projeta que Obama será vencedor em Estados como Florida, Ohio e Virginia, somando um total de 325 votos contra 213 de Romney no colégio eleitoral.

A pesquisa online Reuters/Ipsos ouviu 957 prováveis eleitores entre os dias 18 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3,6 pontos percentuais.

(Reportagem de Andy Sullivan)