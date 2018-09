PESQUISA-Obama lidera em 6 de 8 Estados-chave nos EUA O democrata Barack Obama está à frente do republicano John McCain em seis dos oito Estados-chave na disputa pela Presidência dos Estados Unidos, incluindo Flórida e Ohio, segundo uma série de pesquisas Reuters/Zogby divulgadas nesta segunda-feira. Obama também tem vantagem de 7 pontos percentuais sobre McCain entre os prováveis eleitores em uma pesquisa nacional Reuters/C-SPAN/Zogby, 1 ponto percentual a mais do que o registrado no domingo. A pesquisa nacional, feita por telefone, tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais. Obama chega à eleição de terça-feira em uma posição confortável, enquanto McCain luta para ultrapassar Obama em todas as pesquisas nacionais e para manter-se competitivo em Estados em que o atual presidente George W. Bush venceu na eleição de 2004. As novas pesquisas estaduais mostraram Obama com 1 ponto percentual à frente no Missouri e 2 pontos na Flórida, com a margem de erro em 4,1 pontos percentuais. O democrata também lidera em Estados como Ohio, Virgínia e Nevada --todos Estados vencidos por Bush em 2004. Esses cinco Estados em que Obama está à frente respondem por 76 votos no colégio eleitoral. Se somados aos Estados conquistados pelo democrata John Kerry na eleição de 2004, eles dariam a Obama 328 votos no colégio eleitoral, bem mais do que os 270 necessários para chegar à Casa Branca. Obama também tem 11 pontos percentuais de vantagem na Pensilvânia, onde McCain teria a maior chance de vencer em um Estado conquistado pelo candidato democrata há quatro anos. McCain está à frente do rival por 5 pontos em Indiana e por 1 ponto na Carolina do Norte, dois Estados em que Bush venceu em 2004. "A liderança de Obama é bastante firme. Ele pode esperar um grande dia na terça-feira", disse o especialista em pesquisas John Zogby. "Esses são todos Estados republicanos, exceto pela Pensilvânia, e isso não parece que vai mudar." Na pesquisa nacional, Obama tem 15 pontos de vantagem sobre os independentes e 13 pontos entre as mulheres, dois blocos cruciais de eleitores na eleição de terça-feira. McCain lidera Obama por 13 pontos, mas está apenas atraindo 25 por cento dos hispânicos. Em 2004, Bush ficou com mais de 40 por cento do apoio desse grupo. O independente Ralph Nader e o libertário Bob Barr ficaram com 1 por cento cada, e 2 por cento dos entrevistados declarou-se indeciso. A pesquisa nacional foi realizada entre quinta-feira e sábado entre 1.205 prováveis eleitores. As pesquisas estaduais também foram realizadas entre quinta-feira e sábado com as amostras variando entre 600 e 605 prováveis eleitores. A margem de erro em todos os oito Estados é de 4,1 pontos percentuais.