PESQUISA-Obama mantém 5 pontos de vantagem sobre McCain O democrata Barack Obama mantém 5 pontos de vantagem sobre o republicano John McCain na disputa presidencial norte-americana, segundo pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada na sexta-feira. Obama segue com 49 por cento da preferência dos prováveis eleitores, contra 44 por cento de McCain. A diferença entre ambos se manteve na comparação com o levantamento divulgado na véspera e feito antes do último debate entre ambos antes da eleição de 4 de novembro. A pesquisa, feita junto a 1.210 pessoas, tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais. O especialista em pesquisas John Zogby disse que os resultados divulgados nesta sexta-feira podem não refletir totalmente o impacto do debate. "Somente um quarto dessa amostra foi coletada depois do debate, então teremos de esperar alguns dias para ver", disse. "Vamos ter que esperar até amanhã para ver se McCain conseguiu algum impulso." Pesquisas rápidas feitas após o debate de quarta-feira apontaram Obama como vencedor do duelo. Pesquisas nacionais e realizadas em Estados-chave também favorecem o democrata. O levantamento divulgado nesta sexta também mostra Obama com 19 pontos de vantagem sobre McCain entre os independentes. "Parece que os independentes estão se solidificando em torno de Obama e isso seria importante", disse Zogby. O independente Ralph Nader tem 2 por cento de apoio segundo a pesquisa, enquanto o libertário Bob Barr ficou com 1 por cento.