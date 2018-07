PESQUISA-Obama mantém vantagem de 7 pontos sobre McCain O democrata Barack Obama manteve a vantagem de sete pontos percentuais sobre o republicano John McCain na pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada nesta sexta-feira, a quatro dias da eleição presidencial norte-americana. Obama tem 50 por cento da preferência dos prováveis eleitores, contra 43 por cento de McCain, praticamente os mesmos números de quinta-feira. A pesquisa, feita por telefone entre terça e quinta-feira com 1.201 pessoas, tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais. "Essencialmente, não há diferença na pesquisa de hoje", disse o especialista em pesquisas John Zogby. "Obama está segurando firme e McCain não está ganhando terreno." É o segundo dia seguido que Obama atinge a marca de 50 por cento de apoio e a oitava vez que ele atinge essa marca nas últimas 11 pesquisas. O apoio a McCain não passou de 45 por cento por mais de três semanas de pesquisas diárias. O apoio a Obama manteve-se firme entre importantes grupos do eleitorado, com 15 pontos de vantagem entre os independentes, 9 pontos entre as mulheres, 5 pontos entre os homens e 9 pontos entre os católicos. "Se você fosse John McCain você gostaria de ver algo mudando nessa disputa, e isso não está acontecendo", disse Zogby. O independente Ralph Nader ficou com 2 por cento na pesquisa nacional e o libertário Bob Barr 1 por cento. Cerca de 2 por cento declarou-se indeciso.