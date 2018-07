PESQUISA-Obama tem leve vantagem sobre Romney a duas semanas da eleição

Obama está 1 ponto à frente de Romney entre os prováveis eleitores, com 47 a 46 por cento das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais.

A pesquisa com dados online de quatro dias inclui algumas respostas dadas após o último debate entre os candidatos, na noite de segunda-feira, mas o impacto completo do embate na Flórida só será registrado após alguns dias.

Obama, no entanto, manteve uma vantagem maior na batalha nos Estados que vão decidir o resultado da eleição.

O Ipsos indicou que o presidente está à frente nos Estados com disputa mais apertada, como Flórida, Virginia e Ohio, e deve vencer a eleição no colégio eleitoral com uma margem confortável de 322 a 206 votos.

A pesquisa tem mostrado uma disputa acirrada entre os candidatos desde o fim do primeiro debate, em 3 de outubro, que teve Romney como claro vencedor, segundo analistas. Mas uma boa parte do eleitorado ainda está indecisa.

Cerca de 20 por cento dos entrevistados disseram que ainda podem mudar de voto ou ainda não sabem em quem votar.

A pesquisa entrevistou 1.030 prováveis eleitores.