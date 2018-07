PESQUISA-Obama tem pequena vantagem sobre McCain O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, possui uma pequena vantagem de 5 pontos percentuais sobre seu adversário republicano, John McCain, mas tem uma dianteira importante entre os eleitores independentes e as eleitoras do sexo feminino, grupos esses considerados cruciais, revelou na quarta-feira uma pesquisa Reuters/Zogby. Duas semanas depois de ter conquistado a vaga democrata e de ter iniciado sua campanha nacional, Obama aparece à frente de McCain com 47 por cento das intenções de voto contra 42. A vantagem é um pouco menor do que a de 8 pontos percentuais verificada em maio, antes de a senadora Hillary Clinton ter abandonado a disputa. Obama, no entanto, aparece com 52 por cento das intenções de voto contra 30 para McCain entre os independentes e com 51 por cento contra 36 entre as mulheres --dois grupos fundamentais e capazes de determinar o vencedor da eleição presidencial de novembro. "A vantagem significativa de Obama entre os independentes o coloca em uma posição confortável, e isso significa um problema para McCain", disse o especialista em pesquisas John Zogby. "McCain terá de conquistar eleitores independentes, em alguma medida para vencer. E, neste momento, há um longo caminho a percorrer." Obama, 46, ainda precisa superar dúvidas a respeito de sua relativa falta de experiência, mostrou a pesquisa. Mais da metade dos entrevistados concordou com as críticas de que o senador pelo Estado de Illinois, em primeiro mandato, não possui a experiência necessária para comandar o país. Dúvidas a respeito da idade de McCain --que terá 72 anos em agosto e se tornaria o homem mais velho a tornar-se presidente dos EUA em um primeiro mandato-- não reverberam com tanta intensidade entre os eleitores, descobriu a pesquisa. Quase dois terços deles discordavam da idéia de que a idade do republicano desempenharia algum papel na disputa presidencial. "A questão da experiência é um obstáculo para Obama. Mas, até agora, os eleitores parecem estar pensando em outras coisas, coisas como o desejo de mudar", afirmou Zogby. "A idade é uma questão para McCain, mas não parece ser um problema muito grande." Obama, que pode se transformar no primeiro negro a ocupar a Presidência dos EUA, venceu, no começo de junho, a intensa batalha pela vaga do Partido Democrata nas eleições nacionais. McCain havia conquistado a vaga republicana em março. Mas o candidato democrata não viu sua vitória traduzir-se em popularidade. Após a longa disputa interna, os eleitores já estão familiarizados com os candidatos e os encaram segundo certos padrões, disse Zogby. "A corrida está começando de forma muito apertada. E, caso não ocorra nada muito dramático, continuará assim até perto do final", afirmou. A pesquisa nacional entrevistou 1.113 eleitores em potencial, entre quinta-feira e sábado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.