PESQUISA-Obama tem pequena vantagem sobre Romney em disputa nos EUA

A pouco mais de três semanas da eleição de 6 de novembro, Obama tem 47 por cento das intenções de voto entre eleitores inclinados a votar, contra 45 por cento do republicano.

Isso representa um empate técnico, mas a vantagem a favor de Obama aumentou desde domingo, quando ele apareceu à frente de Romney por 1 ponto percentual, depois de ser ultrapassado nos dias posteriores ao primeiro dos três debates presidenciais, em 3 de outubro.

"Romney recebeu um solavanco com aquele primeiro debate, mas a própria natureza do solavanco é voltar a ceder", disse Julia Clark, vice-presidente do Ipsos. "Agora estamos vendo Obama recuperando um pouquinho da sua posição antes do segundo debate. Eles vão para o debate em pé de igualdade."

Os dois candidatos voltam a se enfrentar na noite de terça-feira numa universidade de Nova York. O terceiro confronto está previsto para o dia 22, em Boca Raton, na Flórida.

O apoio a Obama na nova pesquisa Reuters/Ipsos foi especialmente forte entre os 10 por cento de eleitores registrados que votaram antecipadamente. Desse grupo, 55 por cento disseram ter votado no democrata, candidato à reeleição, e 43 por cento declararam voto no republicano.

A pesquisa Reuters/Ipsos tem intervalo de credibilidade de 2,4 pontos percentuais para o total da amostra de eleitores registrados, e de 2,6 por cento para os eleitores inclinados a votar.