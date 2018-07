Pesquisa revela temor de jovens com 3ª Guerra Mundial Jovens brasileiros acreditam que irão presenciar uma 3ª Guerra Mundial e se dizem inseguros. É o que revela a pesquisa "A voz dos adolescentes - Guerras e Conflitos", que ouviu mais de três mil jovens entre 13 e 17 anos no País e cerca de 30 mil no mundo. Os adolescentes responderam perguntas sobre guerras, violência e política governamental. A pesquisa foi realizada pela Habbo Hotel, comunidade virtual para adolescentes, e pela War Child, entidade de proteção a crianças afetadas pela guerra. Dos brasileiros ouvidos, 70% se dizem preocupados com os conflitos mundiais e 49% acreditam na possibilidade de uma grande guerra. Mais da metade afirma estar insegura e ameaçada por conflitos armados e 49% concordam com o serviço militar obrigatório. Quando questionados sobre as motivações desses conflitos, pouco mais da metade dos jovens acredita que eles sejam fruto de disputas por terra e recursos naturais, como diamante e petróleo. Em seguida aparecem os conflitos religiosos e políticos. Mais da metade (60%) dos jovens brasileiros consultados se considera capaz de ajudar a conscientizar as pessoas sobre os efeitos negativos da guerra. A média é considerada alta se comparada com a francesa e a finlandesa, em que foi registrado o menor número de jovens motivados a evitar conflitos. A maior parte dos jovens brasileiros ouvidos disse desconhecer que crianças de menos de sete anos de idade trabalham como soldados no mundo. "A média mundial de desconhecimento é bem menor, de cerca de 30%", comenta Nivi Narang, diretor de campanhas da War Child.