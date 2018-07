PESQUISA-Romney supera Obama na disputa eleitoral nos EUA O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, apareceu à frente do presidente Barack Obama pela primeira vez em mais de um mês e lidera as intenções de voto com 45 por cento, contra 44 do rival democrata, entre os prováveis eleitores, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quarta-feira.