PESQUISA-Vantagem de Obama sobre McCain vai a 5 pontos O democrata Barack Obama abriu vantagem de 5 pontos percentuais sobre o republicano John McCain na corrida pela Presidência dos Estados Unidos. O democrata também ampliou sua vantagem entre o eleitorado feminino, segundo pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada nesta sexta-feira. Obama tem 48 por cento da preferência dos prováveis eleitores, contra 43 por cento de McCain. Na pesquisa da véspera, a liderança do democrata era de 4 pontos percentuais. A dianteira de Obama entre as mulheres, importante grupo de eleitores para as eleições de 4 de novembro, foi de 9 para 12 pontos percentuais. Obama também ganhou terreno entre hispânicos e o eleitorado jovem. Sua vantagem entre os independentes é de 10 pontos percentuais. Obama viu sua vantagem crescer em um momento em que crescem os temores econômicos em meio à derrocada dos mercados financeiros nesta semana. Metade da pesquisa, feita com 1.203 prováveis eleitores entre segunda e quinta-feira, foi conduzida após o debate entre Obama e McCain na terça-feira. "Obama está se beneficiando das terríveis notícias econômicas e do que foi visto como uma fraca performance de McCain no debate", disse o especialista em pesquisas John Zogby. McCain, senador pelo Arizona de 72 anos, ex-piloto de caça da Marinha e prisioneiro de guerra no Vietnã, está atrás de Obama entre os eleitores que têm um integrante da família nas Forças Armadas. O republicano também está empatado com Obama entre os que têm mais de 65 anos de idade. "McCain não está indo bem nos grupos em que ele precisa ser bem-sucedido", disse Zogby. "Não estamos prontos para chamar isso de uma queda em parafuso, mas ele está escorregando." O independente Ralph Nader teve apoio de 2 por cento no levantamento e o libertário Bob Barr conseguiu 1 por cento da preferência do eleitorado. Quatro por cento declarou-se indeciso.