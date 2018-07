PESQUISA-Vantagem de Obama sobre Romney oscila de 7 para 5 pontos A vantagem do presidente norte-americano, Barack Obama, sobre o republicano Mitt Romney na corrida pela Casa Branca caiu levemente para cinco pontos percentuais antes do primeiro debate que acontecerá na semana que vem, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta sexta-feira.