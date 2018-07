Pesquisador cético confirma aquecimento Um proeminente físico e cético do aquecimento global, Richard Muller, passou dois anos tentando descobrir se o grupo dominante de cientistas estava errado sobre o fato de as temperaturas estarem subindo rapidamente. No fim, o pesquisador concluiu que o grupo está certo: descobriu que o solo está cerca de 1,6°C mais quente que na década de 1950. O estudo foi financiado em parte por uma fundação ligada a céticos do clima. Os números obtidos por Muller, que trabalha na Universidade da Califórnia, coincidem com os da agência americana de oceano e atmosfera (Noaa) e da agência espacial dos EUA (Nasa).