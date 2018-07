Pesquisador de Oxford critica uso de transgênicos O uso de animais transgênicos para a síntese de proteínas de seda de aranha é um "exercício desnecessário de pirotecnia", na opinião do pesquisador Fritz Vollrath, que coordena um laboratório especializado em sedas no Departamento de Zoologia da Universidade de Oxford. Segundo ele, é possível obter sedas com propriedades equivalentes às das aranhas apenas manipulando as fibras de espécies selvagens de bichos-da-seda. "A qualidade do material depende mais da maneira como é tecido que das suas propriedades químicas", diz. "Deveríamos focar nas condições de tecelagem e deixar a engenharia genética de lado."