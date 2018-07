Pesquisador diz ter ensinado baleia a se comunicar

Um pesquisador japonês afirma ter ensinado uma baleia beluga a se comunicar. Ainda não é uma conversa, mas a baleia Nack consegue identificar três objetos, fazendo um som diferente para cada um. Nack também consegue identificar os objetos quando os sons são tocados em um gravador. Os três sons são da própria baleia e foram gravados cinco anos atrás, quando o experimento foi iniciado pelo pesquisador Tsukasa Murayama, da Universidade de Tokai, no Japão. Murayama quer aumentar o vocabulário de Nack e espera que um dia possa conversar de verdade com as baleias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.