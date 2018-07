Pesquisador frauda estudos sobre composto da uva

Um pesquisador da Universidade de Connecticut que estudava a relação entre envelhecimento e uma substância do vinho falsificou mais de cem dados, o que põe em dúvida grande parte de seu trabalho. Dipak Das, que dirigia o centro de pesquisa cardiovascular da universidade, estudava os efeitos do resveratrol, componente considerado um meio de retardar o envelhecimento ou de permanecer saudável à medida que se envelhece.

Entre suas descobertas estava a de que "a polpa da uva é saudável tanto para o coração quanto para a pele, embora as propriedades antioxidantes sejam diferentes". "Temos a responsabilidade de corrigir os dados científicos e informar os pesquisadores, diz Philip Austin, vice-presidente interino da universidade para questões de saúde.

A instituição diz que denúncia anônima levou a uma investigação, em 2008. Um relatório de 60 mil páginas resultou em 145 episódios de fabricação e falsificação de dados. Outros membros do laboratório do pesquisador podem estar envolvidos. A universidade recusou uma premiação pelos trabalhos e alertou 11 periódicos que os publicaram.

Embora vários cientistas duvidem de muitas informações sobre o resveratrol, ele gerou interesse comercial. Em 2008, o laboratório GlaxoSmithKline comprou a Sirtris, companhia que trabalhava no composto, por U$ 720 milhões, mas interrompeu o trabalho após por resultados desapontadores.

Pesquisadores dizem que o impacto da fraude deve ser pequeno. "Há muitos pesquisadores trabalhando no resveratrol", diz Nir Barzilai, do Albert Einstein College of Medicine. "Roma não foi construída sobre o dr. Das", conclui. Das não comentou o caso, mas em carta à universidade em 2010, disse que era vítima de uma "conspiração". / REUTERS