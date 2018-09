Pesquisadores afirmam ter encontrado restos de Caravaggio

Um grupo de pesquisadores italianos afirmou nesta quarta-feira ter identificado, com 85% de certeza, os restos do pintor Michelangelo da Merisi, conhecido como Caravaggio, 400 anos após sua morte.

Os pesquisadores analisaram restos encontrados na cripta da igreja do cemitério da localidade litorânea de Porto Ercole, na região da Toscana, onde se acreditava que Caravaggio teria sido sepultado.

A pesquisa durou um ano, e o resultado foi anunciado durante uma coletiva na cidade de Ravenna, na Itália. Durante o encontro, os ossos examinados pelos pesquisadores foram expostos em uma urna de vidro.

"Estes que mostramos hoje são os ossos de Caravaggio", afirmou Silvano Vinceti, presidente do Comitê Italiano de Valorização do Patrimônio Artístico e Cultural, que coordenou o estudo em colaboração com as Universidades de Bolonha, Ravenna e Salerno.

O "pintor maldito", como Caravaggio ficou conhecido por sua vida desregrada, viveu entre 1571 e 1610. Ele apareceu morto misteriosamente na praia da Feniglia, em Porto Ercole, em julho de 1610, aos 39 anos de idade.

Análises

Os pesquisadores analisaram com métodos diversos vários restos encontrados na região, inclusive numa vala comum, até chegarem aos que consideram como sendo pertencentes a Caravaggio.

Além de análises históricas e biológicas, os pesquisadores utilizaram técnicas para detectar a presença de metais pesados nos ossos, como mercúrio e chumbo.

Estes metais eram usados pelos pintores da época na preparação das cores com as quais criavam suas telas. Sinais de chumbo teriam sido encontrados no material analisado.

Segundo informações históricas, Caravaggio tinha 39 anos de idade quando morreu e era alto, com uma constituição forte, o que teria sido confirmado pelas análises dos tecidos ósseos.

Os pesquisadores usaram o método de datação por meio de carbono 14 para confirmar o ano da morte, 1610.

Segundo os peritos, outras evidências de que se tratariam dos restos de Caravaggio foram obtidas comparando o DNA de fragmentos de ossos com o de descendentes do pintor.

"Podemos dizer, de forma prudente, que com 85% (de certeza), estes restos são de Caravaggio", disse o professor Giorgio Gruppioni, responsável pela pesquisa.

No entanto, o estudo não forneceu esclarecimentos sobre a causa da morte do pintor, nem confirmou se ela ocorreu mesmo no dia 18 de julho, considerada como a data oficial do falecimento de Caravaggio.

'Chiaroscuro'

Este ano há vários eventos programados na Itália para comemorar o quarto centenário da morte do artista.

Michelangelo da Merisi revolucionou a arte com seu modo de usar a luz e a sombra, o chamado "chiaroscuro", e pela dramaticidade de suas pinturas. Como modelos para seus quadros, encomendados por cardeais e aristocratas, ele usava pessoas simples do povo, prostitutas e frequentadores de tavernas, tornando-se um dos pintores mais admirados do mundo.

Ele passou os últimos anos de sua vida fugindo de Roma, onde havia sido condenado por homicídio. Após obter anistia, tentou voltar, mas nunca conseguiu chegar à Roma, pois morreu pouco depois de descer do barco, na praia da Feniglia.

Segundo alguns estudiosos, Caravaggio teria morrido vítima de malária. Outros acreditam que morreu após contrair tifo ou ainda que teria sido assassinado.

A morte teria sido registrada num documento do Hospital Maria Auxiliadora, de Porto Ercole.

O texto - considerado falso por alguns estudiosos - foi encontrado em 2001, mas não especifica a causa exata do falecimento, nem indica o local onde o corpo teria sido sepultado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.