Pesquisadores criticam ação contra mosquito

ENVIADA ESPECIAL / FOZ DO IGUAÇU

Pesquisadores reunidos no congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Foz do Iguaçu, criticaram ontem o uso de produtos químicos nas ações contra o mosquito da dengue no Brasil. Para eles, é necessário que o setor de saúde busque uma atuação em parceria com outras áreas, como a de saneamento, para o controle da doença, além de alternativas a inseticidas e larvicidas, que, afirmam, põem em risco a saúde humana.

"Para eliminar o mosquito, daqui a pouco vamos eliminar nós mesmos", afirmou Lia Giraldo da Silva Augusto, especialista em risco químico da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco e que vem, nos últimos anos, cobrando da pasta uma mudança na estratégia contra a dengue.

"Temos de sair de um programa paternalista a clientelista para um que promova a saúde. Enquanto não tomarmos medidas de saneamento haverá a necessidade de estratégias que tragam risco à população", afirmou Lia, que destacou o potencial carcinogênico e imunodepressor de alguns produtos. Presente no evento, o diretor de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, não quis comentar.

Atualmente, o País vive novas epidemias da doença no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do País. Recentemente, o Ministério da Saúde comunicou ter feito, no ano passado, nova troca de produtos usados no combate às larvas e insetos adultos, inclusive no Estado de São Paulo, sob a justificativa de que o vetor desenvolveu resistência.

Segundo os cientistas, não têm ocorrido investimentos na análise de efeitos dos produtos aplicados em fumacês e pratinhos de plantas sobre a população - os trabalhos costumam enfocar pessoas que trabalham com os inseticidas.

Segundo destacou Lia, a população não é comunicada sobre os possíveis riscos dos produtos e costuma inclusive cobrar seu uso durante epidemias. "Os agentes de saúde chegam até mesmo a chamar isso de remédio."

PARA ENTENDER

Críticas foram feitas com base em estudo

Estudo concluído em 2008 no município de Cabo de Santo Agostinho, litoral de Pernambuco, mostrou que moradores de um bairro com baixa infestação do Aedes aegypti relataram beber água com temefós - larvicida aplicado contra o mosquito - em ralos e reservatórios de água parada em residências. Segundo moradores, o fornecimento de água sofria interrupções e, por isso, eles estocavam água em tonéis. O líquido era, então, tratado com o temefós.

"A saúde pública está colocando contaminante na água que as pessoas bebem", alerta a pesquisadora Solange dos Santos, da Universidade Federal de Pernambuco.